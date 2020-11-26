إصابة قوية في معسكر كاب فيردي قبل مواجهة المغرب.. ومسحة أخيرة لمنتخبات السلة

تخضع اليوم المنتخبات المشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا لكرة السلة والتي تنطلق غدًا الجمعة، علي صالة نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر ، لمسحة طبيه أخيرة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد أن أكدت المسحات التي أجريت منذ أيام للاعبي المنتخبات والأجهزة الفنية سلبيتها.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.

وتخوض المنتخبات الأربعة المران الأخير اليوم على صالة الدكتور كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري، إذ يواجه منتخب الفراعنة في المباراة الافتتاحية غدًا منتخب أوغندا في تمام الساعة الخامسة والنصف، فيما يلتقي منتخب المغرب مع

الرأس الاخضر في الثامنة والنصف مساءً.

وخضع أحد لاعبي منتخب أوغندا لأشعة صباح اليوم عقب تعرضه للإصابة في مران أمس ومن المقرر أن يتحدد أمكانية مشاركته على أثر نتيجة الأشعة.

وتعرض لاعب منتخب الرأس الأخضر "سيكوبا كوندي" خلال المران الصباحي اليوم وأعلن طبيب المنتخب أن التشخيص المبدئي قطع في وتر أكيلس يتطلب تدخل جراحي وأصبح خارج حسابات الجهاز الفنى لمنتخب الرأس الأخضر خلال التصفيات.