موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد ستاد القاهرة الدولي لاستضافة الحدث الأكبر في القارة الأفريقية هذا الموسم، عندما يفتتح أبوابه لاستقبال مباراة الأهلي والزمالك التي تجمع بينهما مساء غدٍ الجمعة، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قبل نهائي القرن.. برج القاهرة يُضيء برسالة "مصر أولاً.. لا للتعصب"

موعد مباراة الأهلي والزمالك:

يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك:

ستكون مباراة الأهلي والزمالك، غدًا الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1،

بتعليق التونسي عصام الشوالي.

تحمل تلك المباراة المهمة طابعًا خاصًا لدى الجماهير المصرية بشكل خاص، نظرًا للشعبية الجماهيرية الجارفة التي يتمتع بها الأهلي والزمالك في القارة السمراء، مما دفع الكثير إلى إطلاق لقب نهائي القرن على تلك المواجهة العصيبة على الفريقين ومن يناصرهما، خصوصًا أن هذا النهائي يجمع، للمرة الأولى، في التاريخ بين قطبي الكرة المصرية، وزعيمي أفريقيا الأكثر تتويجًا باللقب القاري.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، إن المباراة ستكون من دون جماهير، بسبب أزمة فيروس كورونا،

وسيتم إذاعة المباراة عبر البث الأرضي.

وفاز في تصفيات الدور نصف النهائى نادى الزمالك على نادى الرجاء المغربى 3 /1 وتأهل بعدها للدور النهائى، وفاز أيضًا النادى الأهلى على نادى الوداد المغربى 5/ 1 وتأهل أيضأ للدور النهائي، ليلتقي، للمرة الأولى، في التاريخ فريقان من الدولة نفسها في البطولة في النهائى، وذلك رغم فوز النادي الأهلي باللقب 8 مرات، والزمالك 5 مرات.

نتيجة مسحة الكاف للأهلي والزمالك:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأربعاء، نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها لاعبو الأهلي والزمالك، قبل النهائي، وأثبتت المسحة عن إصابة 6 لاعبين في صفوف الأهلي والزمالك، بواقع 3 لاعبين في كل فريق.

الأهلي سيدخل المباراة مفتقدًا خدمات الثلاثي "صالح جمعة ووليد سليمان والمالي أليو ديانج"، والزمالك سيفتقد خدمات الثلاثي "محمود حمدي الونش، ويوسف إبراهيم أوباما، وعبدالله جمعة".