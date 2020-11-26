سيمون مارتشينياك حكمًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يجمع بين الهلال والنصر. ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : ‏461 مباراة في مسيرته موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : ‏461 مباراة في مسيرته قاد مباراة السوبر الأوروبي شارك في كأس العالم 2018 38 مباراة في دوري أبطال أوروبا البولندي سيمون مارتشينياك حكما لنهائي اغلي الكؤوس". يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق النصر يوم السبت 28 نوفمبر في نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين. تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مصر، 7:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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