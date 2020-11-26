السوق الانجليزي | تشيلسي يُفاوض مدافعه الجديد لتمديد العقد

يفاوض نادي تشيلسي الإنجليزي، لاعبه تياجو سيلفا لتمديد عقده حتى عام 2022، بعد الأداء الجيد الذي ظهر به المدافع البرازيلي منذ بداية الموسم.

ووفقًا لصحيفة توتو ميركاتو الإيطالية، فإن تشيلسي يقوم بتجهيز عرضًا جديدًا، للإبقاء على خدمات اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا حتى نهاية الموسم القادم 2021/22.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع سيلفا في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد المدافع البرازيلي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث وقع اللاعب مع البلوز على عقد لمدة موسم واحد قابل للتمديد لعام آخر.

وحقق سيلفا بداية رائعة مع تشيلسي، كما ارتدى شارة القيادة في عدة مناسبات، وتأقلم سريعًا مع كورت زوما شريكه في قلب الدفاع خلال معظم مباريات الفريق.

ولم يذق سيلفا طعم الخسارة في تسع مباريات خاضها مع تشيلسي، وكان له دور في تحسن دفاع البلوز بشكل ملحوظ.