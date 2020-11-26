شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ناعيًا «الأسطورة» مارادونا: «رحل مبكرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على نعي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي وافته المنية أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما نتيجة سكتة قلبية.

ونشر صلاح، صورة لـ «مارادونا» عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، تحت تعليق: «رحل أسطورة عالم كرة القدم مبكرا، تعازيي ومشاعري مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم».