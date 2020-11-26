شكرا لقرائتكم المصري يطالب اتحاد الكرة بالموافقة على اللعب باستاد بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة سرعة حسم ملف الملعب الذى سيستضيف مباريات الفريق الساحلى فى الموسم المقبل نظرا لاقتراب منافسة الدورى من الإنطلاق .

كان مسئولو المصرى أرسلوا فاكسا رسميا إلى اتحاد الكرة يطالبون بخوض مبارياتهم على ستاد بورسعيد وأن يكون البديل ستاد الإسماعيلية .

من جانبه أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أنه يناشد مجلس إدارة اتحاد الكرة الموافقة على عودة المصرى لخوض مبارياته على ملعبه ببورسعيد أسوة بباقى الأندية بعدما خاض المواسم الثمانية الماضية خارج بورسعيد .

وأضاف هاشم أن جماهير النادى تضغط على مجلس الإدارة من أجل عودة الفريق لبورسعيد وأنه يرى أن البلاد حاليا أصبحت قوية بسبب حكومتها وجيشها وشرطتها ومن الأفضل عودة أبناء المدينة الباسلة لملعبهم الذى يشهد طفرة إنشائية فى الوقت الحالى .

على الجانب الاخر ، وقع الكونغولى كازادى كاسونجو مهاجم الوداد البيضاوى المغربى على عقود انتقاله لصفوف المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ليصبح لاعبا فى صفوف الفريق الساحلى بداية من الموسم المقبل، وكان اللاعب قد وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس ويقوم حاليا بإجراء الكشف الطبى وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والمسحات الطبية وفى حالة اجتيازه للكشوفات الطبية ينضم فورا لتدريبات الفريق ببورسعيد .

ويتمنى على ماهر المدير الفنى للمصرى أن يجد ضالته فى كاسونجو لسد الفراغ الذى تركه الفلسطينى محمود وادى الذى رحل لبيراميدز .