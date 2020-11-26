شكرا لقرائتكم على حب مصر اتجمعنا .. الأهلي والزمالك إيد واحدة قبل النهئي الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية خاصة يوم 27 نوفمبر على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية.

وشهدت بطولة أمم إفريقيا الأخيرة ظهورمشجعان فى مدرجات ستاد القاهرة يرتديان قميص الأهلى والزمالك ويجلسان بجوار بعضهما لمؤازرة الفراعنة قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر .