شكرا لقرائتكم المصري يبدأ السبت معسكر التحضيرات النهائية لانطلاق الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق المصرى البورسعيدى معسكرا مغلقا بعد غد السبت ببرج العرب ضمن المرحلة الأخيرة لإستعدادات الفريق لبداية الدورى والذى يستهله أبناء بورسعيد بمواجهة شقيقه الإسماعيلى فى ديربى القناة المقرر له 11 ديسمبر المقبل .

وقرر على ماهر المدير الفنى للمصرى منح اللاعبين راحة 24 ساعة غدا لزيارة ذويهم على أن يعودوا للإنتظام فى معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية .

من ناحية أخرى طالب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة سرعة حسم ملف الملعب الذى سيستضيف مباريات الفريق الساحلى فى الموسم المقبل نظرا لاقتراب منافسة الدورى من الإنطلاق

كان مسئولو المصرى أرسلوا فاكسا رسميا إلى اتحاد الكرة يطالبون بخوض مبارياتهم على ستاد بورسعيد وأن يكون البديل ستاد الإسماعيلية .

من جانبه أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أنه يناشد مجلس إدارة اتحاد الكرة الموافقة على عودة المصرى لخوض مبارياته على ملعبه ببورسعيد أسوة بباقى الأندية بعدما خاض المواسم الثمانية الماضية خارج بورسعيد .

وأضاف هاشم أن جماهير النادى تضغط على مجلس الإدارة من أجل عودة الفريق لبورسعيد وأنه يرى أن البلاد حاليا أصبحت قوية بسبب حكومتها وجيشها وشرطتها ومن الأفضل عودة أبناء المدينة الباسلة لملعبهم الذى يشهد طفرة إنشائية فى الوقت الحالى