شكرا لقرائتكم طبيب نفسى ينصح جماهير الأهلي والزمالك: اشربوا ينسون وبلاش سجائر وناموا كويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تترقب الجماهير المصرية و المحبة لكرة القدم المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى و الزمالك المقرر إقامتها مساء غدا الجمعة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على أرض مصر لأول مرة فى التاريخ ،وسط مناشدات قوية بـ " لا للتعصب " ، حيث حرص اليوم السابع على رصد عدد نصائح للجماهير من قبل أحد الأطباء النفسيين لعدم حدوث أو عواقب على الجماهير نظرا لشدة حماس المباراة فى التقرير التالى :
1- التعامل مع اللقاء على أنه ليس الأخير الذى يجمع القطبين .
2- المشاهدة بهدوء .
3- أخذ أدوية الضغط و السكر و القلب لأصحاب هذه الأمراض المزمنة .
4- كما نصح بعدم مشاهدة اللقاء من قبل أصحاب الأمراض المزمنة فى حالة لاتعصب لأحد الفريقين .
5- دخول السينما أو ممارسة أى نشاط حتى إنتهاء اللقاء لأصحاب الأعصاب المتوترة .
6- الحصول على مهدئات .
7- الحصول على مشروبات مهدئة مثل الينسون أو التيليو أو الكراوية .
8- عدم شرب السجائر .
9- نوم عدد ساعات كافية قبل المباراة
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