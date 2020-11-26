شكرا لقرائتكم طبيب نفسى ينصح جماهير الأهلي والزمالك: اشربوا ينسون وبلاش سجائر وناموا كويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب الجماهير المصرية و المحبة لكرة القدم المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى و الزمالك المقرر إقامتها مساء غدا الجمعة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على أرض مصر لأول مرة فى التاريخ ،وسط مناشدات قوية بـ " لا للتعصب " ، حيث حرص اليوم السابع على رصد عدد نصائح للجماهير من قبل أحد الأطباء النفسيين لعدم حدوث أو عواقب على الجماهير نظرا لشدة حماس المباراة فى التقرير التالى :

1- التعامل مع اللقاء على أنه ليس الأخير الذى يجمع القطبين .

2- المشاهدة بهدوء .

3- أخذ أدوية الضغط و السكر و القلب لأصحاب هذه الأمراض المزمنة .

4- كما نصح بعدم مشاهدة اللقاء من قبل أصحاب الأمراض المزمنة فى حالة لاتعصب لأحد الفريقين .

5- دخول السينما أو ممارسة أى نشاط حتى إنتهاء اللقاء لأصحاب الأعصاب المتوترة .

6- الحصول على مهدئات .

7- الحصول على مشروبات مهدئة مثل الينسون أو التيليو أو الكراوية .

8- عدم شرب السجائر .

9- نوم عدد ساعات كافية قبل المباراة