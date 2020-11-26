شكرا لقرائتكم موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي في السابعة مساءً استعداددا لنهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبي الفريق في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بفندق الإقامة قبل التحرك لخوض أخر مران للفريق قبل مباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة علي ستاد القاهرة في نهائي دوري ابطال إفريقيا ، ويتحدث موسيماني مع لاعبي الفريق عن عدة أمور خاصة بالمباراة المصيرية وخطة اللعب وغيرها .

كما اطمأن موسيمانى على الحالة البدنية والمعنوية لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال مران أمس الأربعاء، بعد غياب اللاعب عدة أيام عن التدريبات بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أن تتحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة الزمالك .

وتحدث موسيماني مع كهربا خلال مران الأمس وأكد اللاعب أن حالته البدنية والمعنوية جيدة للغاية حيث كان يخوض تدريبات بدنية خلال فترة العزل المنزلي التى قضاها للتعافي من فيروس كورونا ، ويُعد كهربا أحد الحلول التى سيعتمد عليها موسيماني في نهائي القرن غداً بإعتباره لاعب صاحب حلول فردية وقدرات فنية عالية.

ويفقد الأهلي الثلاثي وليد سليمان وديانج وصالح جمعة في مباراة الغد لأصابته بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق بعدم الانسياق أو مُتابعة مواقع التواصل الاجتماعي قبل لقاء الزمالك ، وأكد مدير الكرة أن الأيام شهدت تداول أنباء قوية ومُثيرة ولا وجود لها على أرض الواقع كان ومازال هدفها التأثير سلباً على الفريق وإبعاده عن اللقاء الهام غداً وشدد مدير الكرة للجميع في الفريق على أنه لابد أن يكون الجميع جاهز ولديه الحماس والأصرار والثقة في الفوز غداً والتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي وإسعاد الجماهير.