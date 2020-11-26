المنتخبات المشاركة في تصفيات أفريقيا للسلة تخضع للمسحة الأخيرة

تخضع اليوم المنتخبات المشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا لكرة السلة والتي تنطلق غدًا الجمعة، علي صالة نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر، لمسحة طبيه أخيرة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد ان اكدت المسحات

التي أجريت منذ أيام للاعبي المنتخبات والاجهزة الفنية سلبيتها.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الاخضر.

وتخوض المنتخبات الأربعة المران الاخير اليوم علي صاله الدكتور كمال شلبي

بنادي الاتحاد السكندري، حيث يواجه منتخب الفراعنه في المباراة الأفتتاحية غدا منتخب أوغندا في تمام الساعة الخامسة والنصف، فيما يلتقي منتخب المغرب مع الرأس الاخضر في الثامنة والنصف مساءً.

وخضع أحد لاعبي منتخب أوغندا لأشعة صباح اليوم عقب تعرضه للإصابة في مران أمس ومن المقرر ان يتحدد أمكانية مشاركته علي أثر نتيجة الأشعة.