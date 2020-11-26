الشباب والرياضة: 248 هدفًا في أربع جولات من دوري الوزارات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة، عن مجموعة من الإحصائيات لدوري الوزارات في خماسي كرة القدم للرجال خلال منافسات الجولات الأربع الماضية، لعدد (23) وزارة وديوان عام مجلس الوزراء، والتي تستمر حتي 30 نوفمبر الجاري، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية طبقاً للأكواد الصادرة من الوزارة.

شهدت المنافسات حتي الجولة الرابعة، تسجيل 248 هدفًا خلال 48 مباراة، حيث حسمت نتيجة التعادل مباراتين فقط والفوز في 46 مباراة.

جاء اليوم الثاني الأعلى في المعدل التهديفي ب 73 هدف يليه اليوم الثالث ب62 هدف والأول ب59 هدف والرابع ب54 هدف.

يهدف الدوري إلي التشبيك بين الوزارات و تحفيز أكبر عدد من العاملين بالجهاز الإداري علي ممارسة

الرياضة اليومية وتغيير نمط حياة المشاركين وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحسين الحالة المزاجية للمشاركين وتحسين الصحة العامة لهم.

ويشارك بدوري الوزارات الذي يقام لأول مرة وبرعاية رئيس مجلس الوزراء (23) وزارة بالإضافة إلي ديوان عام مجلس الوزراء في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 34 فريق لكل لعبة بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة منها (8) لاعبين بالإحتياطي وإداري ومدرب لخماسي القدم و(3) لاعبات وإداري ومدرب لتنس الطاولة.