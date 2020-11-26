فرج عامر: صفقات تبادلية بين سموحة ونادٍ كبير

ألمح فرج عامر رئيس نادي سموحة، إلى إمكانية إبرام ناديه صفقات تبادلية مع ناد عريق يوم السبت المقبل.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "صفقات تبادلية بين سموحة ونادي عريق تربطنا به علاقات طيبة، قد تتم السبت المقبل".

ولم يوضح رئيس سموحة عن

اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم، كما لم يشكف عن هوية النادي الذي وصفه بالعريق.

وأبرم فريق سموحة الذي يقوده المدرب أحمد سامي، العديد من الصفقات هذا الموسم، وهي محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر،

كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر، ونجح فى تجديد استعارة محمد عبدالمنعم من الأهلى لمدة موسم واحد فقط.