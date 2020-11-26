شاهد.. محمد صلاح ينعى الأسطورة مارادونا

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نعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفى مساء أمس الأربعاء.
كتب محمد صلاح رسالة يودع من خلالها، مارادونا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلًا: "أسطورة رحلت مبكرًا عن عالم كرة القدم، أقدم أحر التعازي لعائلته وأصدقائهومحبيه في جميع أنحاء العالم".
وتوفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، عن عمر ناهز الـ60 عامًا، بعد إصابته بسكتة قلبية، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الأرجنتينية.
وتدهورت حالة مارادونا الصحية في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل3 أسابيع، إلا أنه تعافى قليلًا وظهر أمام عدسات الصحفيين للحظات.
ويعد مارادونا من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ، ويعتبر من أساطير كرة القدم الأرجنتينية، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك.
وخيم الحزن كافة على أرجاء مدينة نابولي الإيطالية، بأكملها بعد وفاته، حيث خرجت الآلاف من الجماهير بمدينة نابولي، بالشوارع حزنًا على وفاة أسطورتهم، وأشعلوا المفرقعات النارية.
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