أشرف صبحي أفضل وزير رياضة عربي 2020

حصل الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، على وسام الثقافة العربية لعام ٢٠٢٠ كأفضل وزير شباب ورياضة عربي. وذلك للمرة الثانية على التوالي من الاتحاد العربي للثقافة العربية، نظراً لجهود وإنجازات صبحي في النهوض بالرياضة المصرية، وتقديرًا لجهده الدؤوب. لجهود وإنجازات صبحي في النهوض بالرياضة المصرية، وتقديرًا لجهده الدؤوب. وحرصه على عودة النشاط الرياضي في ظل جائحة فيروس كورونا مع وضع وفرض الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الوسط الرياضي، ودعمه لتحقيق إنجازات دولية للاتحادات الوسط الرياضي، ودعمه لتحقيق إنجازات دولية للاتحادات الرياضية في لعبات عدة، وتبنيه مبادرات شبابية عدة، ورعايته لأنشطة ثقافية وتوسيع مظلة الرعاية للموهوبين رياضيًا وفنيًا وثقافيًا في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، فضلًا عن الأنشطة المميزة. يذكر أن الاتحاد العربي للثقافة العربية منح صبحي هذه الجائزة أيضاً العام الماضي 2019.

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