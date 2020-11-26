أحمد مرعي يعلن قائمة منتخب مصر في تصفيات أفريقيا

أعلن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر رجال لكرة السلة، عن قائمة الفراعنة النهائية التي يخوض بها منافسات تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا والتي تنطلق غدا الجمعة علي صالة نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر، ويختتم المنتخب أستعداداته بخوض المران النهائي مساء اليوم.

وتضم قائمة المنتخب الوطني ١٢ لاعبا كالتالي: أحمد عادل دولا،

يوسف شحاتة، عمرو الجندي، يوسف شوشة، أحمد حاتم، عمر طارق، مصطفى المكاوي "كيزو"، علي أحمد، رامي إبراهيم، أنس أسامة، إيهاب امين، عمر عزب.

كما انه تم توجيه الشكر لكلًا من إبراهيم حجازي وباسم الليثي، مع خروج هيثم كمال للإصابة

وخضع لاعبي منتخب الفراعنة لمسحة لطبية للكشف

عن فيروس كورونا قبل انطلاق التصفيات الافريقية اكدت سلبية جميع المساحات الي جانب الجهاز الفني وجاهزيتهم للمشاركة غدا ومن المقرر ان يخضع ايضا جميع اللاعبين للمسحه الأخيرة اليوم.

ويضم جهاز المنتخب المصري كلًا من: أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري، سامح صلاح إداري، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازي مخطط أحمال.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الاخضر