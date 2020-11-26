الامارات | بالفيديو.. الأرجنتينيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان مارادونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى الأرجنتينيون نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الأسطورة الراحل دييغو مارادونا في القصر الرئاسي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وذلك نزولا من المسؤولين عند رغبة جماهير الكرة الأرجنتينية لتوديع أبرز أسطورة في تاريخ الساحرة المستديرة. وكان مارادونا قد توفي نتيجة أزمة قلبية ليل أمس، وهو بعمر الـ60 عاما.
وأعلن الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديس الحداد لمدة ثلاثة ايام، قبل ان يعلن ان الجثمان سيسجى ليوم واحد بدلا من ثلاثة كما كان مقررا سابقا في القصر الرئاسي، نزولا عند رغبة العائلة. وقام المشجعون بالمرور خلال صف طويل لإلقاء التحية على جثمان مارادونا، في يوم حزين للكرة العالمية، وصدمة شديدة للأرجنتين بشكل خاص.
ووجد أفراد قوات الأمن حول محيط القصر الرئاسي صعوبة كبيرة بسبب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الجمهور الراغب في إلقاء نظرة الوداع على مارادونا.
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