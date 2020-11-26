الامارات | الكشف عن بيانات تشريح جثة مارادونا.. وآخر صورة قبل وفاته!

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن بيانات تشريح جثة مارادونا.. وآخر صورة قبل وفاته! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "بوبيلار" الأرجنتينية بأن بيانات تشريح جثة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا كشفت عن قصور حاد في القلب أدى إلى وفاته.
وقالت إن "مارادونا أصيب بـ(وذمة رئوية حادة)، حدثت نتيجة فشل القلب بإزالة السائل من الدورة الدموية في الرئة، أو بسبب ضرر مباشر في لحمة الرئة".
وكان النجم الأرجنتيني الراحل قد فارق الحياة عن عمر يناهز 60 عاماً، أمس الأربعاء، بعد أن قدم أداءاً ساحراً بفنون كرة القدم وفرض نفسه ملهما للشباب العاشق للعبة ورفع من شعبيتها بألوان نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني ومنتخب "التانغو" الذي قاده باقتدار للفوز بكأس العالم عام 1986.
وكشفت الصحيفة عن آخر صورة التقطت لمارادونا في المستشفى بعد إجراءه عملية جراحية في الدماغ لكنه فارق الحياة بعدها إثر تدهور في حالته الصحية.
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