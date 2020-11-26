الامارات | جثمان مارادونا يصل الى القصر الرئاسي للنظرة الاخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان مارادونا يصل الى القصر الرئاسي للنظرة الاخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل جثمان الاسطورة الارجنتينية دييغو مارادونا بعد منتصف ليل أمس الى القصر الرئاسي في بلاده حيث سيسجى ليوم واحد حتى يتمكن أبناء بلده من إلقاء النظرة الاخيرة على أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم وأكثرهم إثارة للجدل. وكان مارادونا فارق الحياة الاربعاء عن 60 عامًا بعد الاعلان عن وفاته ليغرق العالم بأسره في حزن عميق على أسطورة خالدة ترعرع الكثيرون على مشاهدتها.

وأعلن الرئيس الارجنتيني البرتو فرنانديس فورًا الحداد لمدة ثلاثة ايام، قبل ان يعلن ان الجثمان سيسجى ليوم واحد بدلا من ثلاثة كما كان مقررًا سابقًا في القصر الرئاسي، نزولا عند رغبة العائلة. وكانت زوجته السابقة كلاوديا فيافانيي وابنتاهما دالما وجانينيا، وصلتا الى القصر الرئاسي قبل منتصف ليل الاربعاء-الخميس، اضافة الى العديد من اللاعبين الحاليين والسابقين لاسيما زملاؤه الذين رفعوا معه كأس العالم في المكسيك عام 1986. وكانت الجماهير قد بدأت بالوقوف في صفوف طويلة خارج القصر الرئاسي "كاسا روسادا" لإلقاء التحية الاخيرة على الاسطورة.

وأفاد المحامي جون برويارد أن نتائج التشريح الأولية تشير الى ان سبب الوفاة هو "وذمة رئوية حادة ثانوية وفشل قصور القلب المزمن". وكانت الحالة الصحية للاعب رقم 10 حذرة في الايام المنصرمة بعد أن خضع مطلع نوفمبر لجراحة لإزالة ورم دماغي وكان يتعافى في منزله في ضواحي العاصمة بوينوس أيرس.

وتجمع الآلاف من محبي النجم الارجنتيني خلال الامسية بالقرب من ملاعب الأندية التي لعب لها في بلاده، في بوينوس أيرس (أرخنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز)، وروزاريو (نيويلز أولد بويز) وكذلك في لا بلاتا حيث أشرف على نادي خيمناسيا قبل وفاته. وتجمع آخرون حول نصب "اوبيليسكو" في العاصمة وهو مكان تقليدي للاحتفال بالأحداث الرياضية.

وقال فرانشيسكو سالافيري (28 عامًا) أحد محبي مارادونا لوكالة فرانس برس "لا أستطيع تصديق ذلك. إنه أمر لا يصدق. يعتقد المرء أن الانسان يمر بأي عاصفة، لكن لا، فإن ما من أحد خالد". كما حملت العديد من اللافتات شعار "ديوس" مكتوبة مع الرقم 10 والتي تعني "الله" في الاسبانية.

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