شكرا لقرائتكم خبر عن «مرعي» يعلن قائمة منتخب مصر لتصفيات إفريقيا لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد مرعي، مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة، القائمة النهائية للمشاركين في تصفيات بطولة إفريقيا، التي تستضيفها صالة الاتحاد السكندري في الفترة من 27-29 نوفمبر الجاري.

وتشارك مصر في منافسات المجموعة الخامسة برفقة المغرب وأوغندا والرأس الأخضر.

وجاءت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» سلبية لجميع لاعبي المنتخب.

وأعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة السلة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائمة الفراعنة التي ضمت كلا من:

1- أحمد عادل.

2- يوسف شحاتة.

3- عمر عزب.

4- أحمد حاتم.

5- إيهاب أمين.

6- عمرو الجندي.

7- يوسف شوشة.

8- على أحمد.

9- رامي إبراهيم.

10- عمر طارق.

11- مصطفى المكاوي.

12- أنس أسامة.