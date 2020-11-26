شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (3): تأهل معتاد لأندية «جوارديولا».. ورقم فرنسي كارثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم مانشستر سيتي مسألة وصوله إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه خارج قواعده بنتيجة 1-0 على فريق أولمبياكوس اليوناني في مباراة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالمسابقة، ليحافظ الفريق الإنجليزي على بدايته المثالية بالفوز في جميع المباريات الـ 4 التي لعبها حتى الآن في دوري الأبطال هذا الموسم.

وكرر مانشستر سيتي بدايته المثالية في نسخة عام 2017/2018 بالفوز بجميع مبارياته الـ 4 (في تلك النسخة فاز بأول 5 مباريات)، ليكون المدرب بيب جوارديولا قد تأهل بفرقه إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال للنسخة الثانية عشر المختلفة، في نسبة نجاح 100%.

وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، ليكون النادي الإنجليزي قد تمكن من ذلك للمرة الأولى في المسابقات الأوروبية منذ موسم 1969/1970.

وسجل لاعب الوسط الإنجليزي فيل فودين هدف المباراة الوحيد، مع تسجيله 5 أهداف وصناعته هدفين في أخر 10 مباريات لعبها بشكل أساسي مع فريقه ومنتخب بلاده خلال هذا الموسم.

وواصل أولمبياكوس اليوناني نتائجه المخيبة، مع تلقيه الهزيمة في المباراة رقم 14 من بين أخر 18 مباراة لعبها بدوري الأبطال، مع خسارته من الأندية الإنجليزية في 4 من أخر 5 مباريات جمعته بهم في المسابقات الأوروبية.

وفي المواجهة الأخرى من المجموعة، واصل مارسيليا الفرنسي بدايته المخيبة وسقط على ملعبه بنتيجة 2-0 ضد بورتو البرتغالي، في مباراة شهدت انفراد النادي الفرنسي برقم قياسي سلبي مع خسارته المباراة رقم 13 على التوالي في دوري الأبطال، ليصبح أول نادي في تاريخ المسابقة يتعرض لذلك، محطمًا الرقم السابق المدون بأسم أندرلخت البلجيكي خلال الفترة بين 2003 و2005.

وأصبح المدرب البرتغالي، أندريه فياش بواش، هو أول مدرب في تاريخ الأندية الفرنسية يخسر جميع مبارياته الـ 4 الأولى في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.