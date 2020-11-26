شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد يستأنف ضد قرار إيقافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المعاقب من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تقديم استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرار إيقافه لمدة خمس سنوات وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري.

و أصدر رئيس كاف الموقوف بيانًا للرد على قرار إيقافه لمدة 5 أعوام من قبل فيفا بسبب قضايا فساد منها التورط في تقديم هدايا لرؤساء الاتحادات الأفريقية وكذلك حصوله على هدايا مثل رحلات العمرة وأشياء أخرى.

وقال أحمد أحمد عبر بيانه الذي أصدره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «العقوبة التي تم إصدارها على شخصي تمت ولكن مصير كرة القدم في القارة الأفريقية هي التي تتعرض للهجوم ويتم محاربتها».

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف أحمد أحمد رئيس الكاف لمدة خمس سنوات عبر بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، مؤكدا من خلاله إدانة الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة أحمد أحمد بسبب خرق المادة 15 «واجب الولاء» والمادة 20 «عرض وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى» والمادة 25 «إساءة استخدام المنصب» لمدونة أخلاقيات فيفا 2020 وكذلك المادة 28 من مدونة 2018 «اختلاس الأموال».

وذكر بيان الاتحاد الدولي «فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك السيد أحمد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من القضايا المتعلقة بالكونفدرالية الأفريقية بما في ذلك تنظيم وتمويل حج وعمرة ومشاركته في تعاملات كاف مع شركة المعدات الرياضية وأنشطة أخرى، وبعد جلسة استماع مطولة قضت الغرفة القضائية بناءً على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء وقدم الهدايا والمزايا الأخرى وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس الكاف وفقًا لمدونة الفيفا للأخلاقيات ونتيجة لذلك وجدت الغرفة القضائية أن السيد أحمد قد انتهك المواد 15 و20 و25 من الإصدار الحالي من مدونة الفيفا للأخلاقيات وكذلك المادة 28 من نسخة 2018 وعقوبته بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم إداريًا أو رياضيًا أو أي نشاط آخر على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى ذلك تم فرض غرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري.