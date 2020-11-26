شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الزهور في دوري كرة اليد «رجال» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة اليد، رجال، بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب الزهور، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري للموسم الجديد 2020-2021.
وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم خلالها فريق الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في الفوز بنتيجة 31-25.
وأشاد طارق محروس، المدير الفني للأهلي، بأداء اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الفريق يتطلع إلى استمرار العروض القوية خلال الفترة المقبلة.
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