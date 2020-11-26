شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (2): الحصان الأسود يواصل تألقه.. والريال ينهي عقدة سان سيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب بوروسيا مونشنجلادباخ من بلوغ دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا وذلك بعد تغلبه على ضيفه الأوكراني شاختار دونتسيك، بنتيجة 4-0 في مباراة ضمن مباريات المجموعة الثانية من المسابقة.

وحافظ النادي الألماني على قمة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث، ليكون الحصان الأسود الألماني بحاجة لنقطتين من أخر جولتين للوصول إلى الدور التالي من المسابقة.

وفشل الحارس الأوكراني أندري بياتوف في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 26 على التوالي في دوري الأبطال، لتكون ثاني أسوأ سلسلة استقبال أهداف لحارس في تاريخ المسابقة بعد الروسي إيجو أكينفييف (43 مباراة).

وفي المواجهة الأخرى من المجموعة، حقق ريال مدريد فوزه الأول على الإطلاق على ملعب إنتر ميلان، بعد أن تغلب عليهم بنتيجة 2-0، ليحقق فوزه الأول عليهم بعد فشله في 7 مباريات متتالية (فاز 5 وتعادل 2) مع خسارته زياراته الـ 3 الأخيرة قبل مواجهة أمس، ليربح ريال مدريد في ملعب سان سيرو للمرة الأولى وينهي عقدة الملعب الذي لعب عليه أكبر عدد مباريات في المسابقات الأوروبية دون تحقيق فوز (بإضافة مواجهاته لـ آي سي ميلان: 15 مباراة.. 5 تعادلات و10 هزائم).

وتألق النجم البلجيكي إيدن هازارد الذي أصبح ثاني لاعب من ريال مدريد يسجل هدفًا خارج ملعب الفريق ضد إنتر ميلان في دوري الأبطال بعد الهولندي كلارنس سيدورف في نوفمبر 1998.

وشهدت المباراة طرد التشيلي أرتور فيدال الذي أصبح ثالث لاعب في تاريخ المسابقة يتعرض للطرد مع 3 فرق مختلفة (إنتر ميلان، بايرن ميونخ وبرشلونة)، بعد باتريك فييرا وزلاتان إبراهيموفيتش.

وتعرض فيدال للطرد ضد ريال مدريد للمرة الثانية في دوري الأبطال، والأولى منذ البطاقة الحمراء التي حصل عليها بقميص بايرن ميونخ في 2017.