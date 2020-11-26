شكرا لقرائتكم خبر عن وصفه بـ «شاعر كرة القدم».. البابا فرنسيس يصلي من أجل مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس يتذكر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا بحب ويصلي من أجله فيما وصفه إعلام الكرسي الرسولي بأنه «شاعر كرة القدم».

والتقى مارادونا، الذي توفي الأربعاء، في منزله بالأرجنتين إثر أزمة قلبية، بالبابا عدة مرات في الفاتيكان بعد انتخاب فرنسيس في 2013 كأول بابا من أمريكا اللاتينية.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني: «أبلغ البابا بوفاة دييجو مارادونا، وهو يتذكر المرات التي قابله فيها في السنوات الماضية بكل حب، ويذكره في صلواته كما فعل في الأيام الماضية عندما علم بحالته».

فرنسيس من مشجعي فريق كرة القدم سان لورينزو في بوينس أيريس.

ونشر موقع الفاتيكان الإخباري الرسمي قصة وفاة مارادونا على صفحته الرئيسية بعنوان «شاعر كرة القدم».