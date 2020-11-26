شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب عن الخسارة أمام أتالانتا: «هزيمة مستحقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أن الهزيمة أمام أتالانتا، أمس، بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا «مستحقة».

وتعرض ليفربول للهزيمة على يد الضيف الإيطالي، مساء أمس الأربعاء، بعد هدفين في الشوط الثاني سجلها جوزيب إيليتش وروبن جوسينز، وذلك بعد الحصول على العلامة الكاملة من النقاط من مبارياتهم الثلاث السابقة في المجموعة الرابعة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، عبر كلوب في بداية مؤتمره الصحفي بعد المباراة عن حزنه لوفاة دييجو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 60 عامًا، والذي تم تكريم ذكراه بفترة صمت قبل انطلاق المباراة.

وقال المدير الفني: «من الواضح أن المنافس دافع بشكل جيد وقوي، لم ندافع بشكل جيد، لم نتول مهمة الرقابة الفردية جيدًا، لم نتحرك ونخلق المساحات ونستغلها جيدًا، فعلنا ذلك في بيرجامو جيدًا. الأمر كله يتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة والليلة لم يكن اتخاذ القرار جيدًا لدينا هذه هي كرة القدم».

وأضاف: «نعم، أجرينا خمسة تغييرات، كان ذلك مهمًا جدًا بالنسبة لنا لأننا فعلنا ذلك. في النهاية، لم ينجح الأمر. هذا جزء من الأمر، لم نواجه ذلك من قبل. وعلى أي حال، سأفعل ذلك مرة أخرى. كان هذا هو السبب. خمسة تغييرات تعني غياب الإيقاع. لم يكن الشوط الأول جيدًا على الإطلاق، ولم تكن مباراة جيدة كذلك. لا أريد أن ألومهم لكنها لم تكن مباراة جيدة».

وتابع: «تحدثنا عن ذلك، وكان يمكننا أن نفعل ذلك ربما في الشوط الثاني. لم يبدو الأمر كذلك، ولهذا السبب قررنا التبديل مبكرًا نوعًا ما. لسوء الحظ، وقبل ثانية تقريبًا من التغيير، سجلوا هدفًا، الهدف الأول، في مساحة نعلم أنهم يحاولون استخدامها. لم نتمكن من الدفاع جيدًا، لذا سجلوا الهدف الأول ثم الثاني بطريقة مماثلة. ونحن لم نخلق فرصا للتسجيل، هذا كل شيء. كانت لدينا لحظات جيدة- لكن لم تكن جيدة بما يكفي. إذا لم يكن لديك تسديدة على المرمى، فهذه ليست علامة جيدة على الإطلاق».

وعن ضرورة الفوز على على أياكس في آنفيلد للتأهل لمراحل خروج المغلوب، أجاب قائلًا: «قد يبدو أمرًا سهلًا- لكنه ليس كذلك، الفوز على أياكس ليس سهلًا. مع كل التحديات التي نواجهها في هذا البلد على رأس التحديات العادية بالفعل، ما يقلقني وما أفكر فيه في الوقت الحالي ليس أياكس، آسف. بعد ساعات قليلة سنسافر إلى برايتون ونلعب هناك. هذا هو أول شيء يجب أن نفكر فيه وعندما تنتهي هذه المباراة، نبدأ في التفكير في لقاء أياكس».

وأكمل: «لم يكن لدينا إيقاع الليلة. لقد أجرينا خمسة تبديلات على التشكيل، ومن الواضح أن هذا يعطيك بعض المشاكل في الإيقاع، لكننا عادة ما ننجح في ذلك خلال المباراة. أتالانتا كان جيدًا- قاتل أتالانتا ودافع أتالانتا جيدًا، ولهذا لم يكن لدينا تسديدة على المرمى. دفاعيًا كان جيدًا تمامًا باستثناء حالتين، هذا هو الحال. أتالانتا قدم أداءً جيدًا في هذه اللحظات، وعلينا أن نعترف بذلك. لقد قلت ذلك عدة مرات، إنها هزيمة مستحقة. لا يبدو الأمر لطيفًا لكنها الحقيقة، لذا تهانينا لأتالانتا».