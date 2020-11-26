شكرا لقرائتكم أيمن يونس: فصل جماهير الأهلي والزمالك فى المدرجات سبب التعصب بين القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن قرار الفصل بين جمهور الأهلي والزمالك فى المدرجات هو سبب بداية التعصب بين الجمهورين، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"التعصب بدأ بفصل جمهور الاهلى والزمالك فى المدرجات ، اليوم ده هذا هو من صنع التعصب من مسئول لايفهم ، نحن نحصد حالياً ثمار هذه اللحظة من فتن وتعصب لاينتهى".

ويضيف أيمن يونس:"القرار زرع بذرة التعصب ودعاة الفتن زرعوا قنابل بذكاء شوهت كل شىء بين جمهور الناديين ، وبالطبع هذا لن ينتهى إلا بقوانين تنص على إيقاف المتعصبين ودعاة الفتن من التواجد فى المنصات الاعلامية أو مواقع المسئولية فى الناديين".

وعن نهائى القرن قال أيمن يونس:" أحياناً لما بتكون فرقة فايقة أكتر بحس أن الاستهتار ممكن يقضى عليها لو لم تحترم المنافس ".

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم، الخميس، لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غداً الجمعة، بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب إستاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام، ويعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبيه في مران اليوم يتحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بموقعة الغد المُرتقبة.

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق من العصبية أو عدم التركيز خلال مباراة الزمالك المُرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء غد الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وشهدت الساعات الماضية جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وكهربا أكد خلالها الأول للأخير أن مبارة الغد لا تحتمل أي عصبية وعليه أن يكون في قمة التركيز ولا يستجيب لمحاولات إخراجه عن شعوره في اللقاء وهو ما سيكون له تـأثير سلبي عليه في المباراة التى تحتاج تركيز جميع لاعبي الفريق من أجل الفوز وحصد اللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخ النادي