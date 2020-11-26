شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر تعيين أيمن حافظ مديرا للعلاقات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين أيمن حافظ مدير المنتخب الأولمبي السابق ومدير شئون العاملين السابق في الزمالك، في منصب مدير العلاقات العامة والنشاط الاجتماعي خلفا لنبيل عبد الفتاح الذي تقدم باستقالته من منصبه مؤخرا.

وتسلم ايمن حافظ مهام عمله بداية من اليوم ، علي ان يعقد جلسة مع إدارة النادي عقب مباراة القمة غدا في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الأهلي للاستقرار علي خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة في النادي.

من ناحية أخرى منح باتشيكو المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لاسلام جابر لاعب وسط الفريق بعدما استقر البرتغالي علي الدفع به في مباراة الغد امام الأهلي في مركز الظهير الأيسر لغياب عبد الله جمعة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتحدث باتشيكو مع اسلام جابر حول عدم السرحان والتفاعل مع اللعب الهجومي فقط دون تأدية الواجب الدفاعي ، كما طلب باتشيكو من جابر مساندة الجناح الأيسر للزمالك احمد سيد زيزو في الواجبات الهجومية ولكن شدد عليه ان يكون الدور الدفاعي هو الأهم في مباراة الغد.

في سياق مختلف يخضع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبي في مران اليوم ، للتأكد من إمكانية لحاقه بمباراة الغد أمام الأهلي في نهائي دورى أبطال أفريقيا والتي ستقام غدا في استاد القاهرة ، في ظل حاجة الفريق لتواجده في قائمة المباراة علي اقل تقدير في ظل عدم وجود ظهير ايمن في الزمالك بخلاف حازم إمام واحمد عيد، ويعاني حازم إمام من شد في العضلة الامامية، بخلاف شفاءه مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.