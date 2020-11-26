شكرا لقرائتكم طارق مصطفى يضع التشكيل المتوقع لقمة القرن بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق مصطفي المدرب العام للمنتخب الوطني، ونجم الزمالك الأسبق ان مباراة الغد التي تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي افريقيا ، ستكون مشرفة للكرة المصرية متمنيا ان تخرج المباراة بروح رياضية بين اللاعبين والجماهير، مضيفا ان سلوك لاعبي الأهلي والزمالك مع بعضهم البعض داخل الملعب سيحدد سلوك الجماهير عقب المباراة.

وعن التشكيل المتوقع لمباراة الغد قال طارق مصطفي : تشكيل الزمالك المتوقع هو محمد أبو جبل في حراسة المرمي أمامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وإسلام جابر، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي وكاسونجو واحمد سيد زيزو ، ومصطفي محمد مهاجم صريح.

اما عن التشكيل المتوقع للأهلي فقال طارق مصطفي ان الأهلي سيشارك بتشكيل الأقرب وهو محمد الشناوي في حراسة المرمي امامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وايمن اشرف وعلي معلول وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية وفي الهجوم اجايي ومحمد مجدي افشة وحسين الشحات ومروان محسن

من ناحية أخرى تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع لاعبيه حول مباراة القمة المقرر لها غدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحذر البرتغالي لاعبي الزمالك من الحصول علي كروت صفراء او حمراء في خلال سير المباراة ، مؤكدا لهم ان حالة الطرد قد تؤثر معنويا وفنيا علي باقي أعضاء الفريق.

كما طالب باتشيكو لاعبيه بعد الانصياع وراء استفزازات لاعبي الأهلي في حالة حدوثها حتي لا يبتعد اللاعبين عن تركيزهم خلال أحداث المباراة.

ومنح باتشيكو المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لاسلام جابر لاعب وسط الفريق بعدما استقر البرتغالي علي الدفع به في مباراة الغد امام الأهلي في مركز الظهير الأيسر لغياب عبد الله جمعة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتحدث باتشيكو مع اسلام جابر حول عدم السرحان والتفاعل مع اللعب الهجومي فقط دون تأدية الواجب الدفاعي ، كما طلب باتشيكو من جابر مساندة الجناح الأيسر للزمالك احمد سيد زيزو في الواجبات الهجومية ولكن شدد عليه ان يكون الدور الدفاعي هو الأهم في مباراة الغد.