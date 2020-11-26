شكرا لقرائتكم مدحت العدل: الزمالك أعلى فنيا من الأهلى وغياب ديانج والحاوى راحة للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى السيناريت مدحت العدل أن الزمالك أعلى فنياً من الاهلى قبل نهائى القرن الافريقى مؤكداً أن خسارة المارد الأحمر للثنائى وليد سليمان واليو ديانج بسبب كورونا خسارة فادحة، وقال مدحت العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" 90 دقيقة كورة هنشوفها عايزين فيها احترام وجدية ومتعة ، والتوفيق سوف يحدد الفائز ولكن بدون شك الزمالك أعلى فنياً من الأهلى ولكن أخشى من الاستهتار الذى قد يتمكن من لاعبى الفارس الأبيض لإيمانهم أنهم الأفضل".

وتابع مدحت العدل:"طالما وصل الاهلى والزمالك فكلاهما يستحق التتويج ، والمباراة ليست نهاية الكون ، الخاسر سنقول له هاردلك".

وعن فريق الاهلى قال مدحت العدل:" كنت أخشى تواجد وليد سليمان فى المباراة فهو لاعب يجيد المباريات الكبيرة ولديه خبرة عريضة وبنزوله بديلا يقلب أى مباراة وكذلك المالى أليو ديانج لاعب متميز وعدم تواجدهم خسارة كبيرة للأهلى".

وعن طقوسه فى مباريات الاهلى والزمالك قال مدحت العدل:" اعتادت عدم مشاهدة أى برنامج كروى قبل المباراة فقط أفتح التلفزيون وقت السنترة وبداية المباراة حتى لا يزداد توترى ، ولازم أتفرج لوحدى فى مكان مفيهوش أى حد".

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.