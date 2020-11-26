شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للأهلي علي تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في نهائي دوري ابطال إفريقيا ، ووتجه النية لدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لخوض مباراة الغد المُرتقبة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي و محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب إستاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام، ويعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبيه في مران اليوم يتحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بموقعة الغد المُرتقبة.

كما سيقوم موسيماني بتطبيق بعض الجمل الخططية في المران تمهيداً لتنفيذها في لقاء الغد المرتقب ، ويشرح موسيماني كذلك خة المباراة وتقاط القوة والضعف بعدما قام المدير الفني الجنوب أفريقي بدراسة الزمالك خلال الفترة الماضية وشاهد له أكثر من مباراة محلية وأفريقية وقف بعدها على عدة أمور هامة خاصة بالمنافس.

وفرض الجهاز الفي للأهلي سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيماني إستمرار نفس السرية في مران اليوم حفتظاً على سرية المران وخطط الجهاز الفني السرية.