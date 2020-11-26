بث مباشر | لحظة وداع الساحر مارادونا في القصر الرئاسي الأرجنتيني

يتابع عشاق الأسطورة الأرجنتينية في بث مباشر مراسم وداع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا في القصر الرئاسي الأرجنتيني.

أعلنت الرئاسة في الأرجنتين وصول جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا إلى القصر الرئاسي تمهيدا لإقامة مراسم تشيع جثمانه، وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إن مئات المواطنين من محبي أسطورة كرة القدم "مارادونا" اصطفوا منذ الصباح الباكر أمام القصر الرئاسي للإلقاء النظرة الأخيرة على بطل العالم عام 1986 والذي توفي عن عمر ناهز 60 عاما بسبب أزمة قلبية.

وأضاف البيان أن الجمهور سيلقي نظرة الوداع على "مارادونا" اليوم الخميس (26 نوفمبر الجاري) بدءا من الساعة 6 صباحا حتى 4 مساء حسب التوقيت المحلي للبلاد (من 9 صباحا حتى 7 مساء بتوقيت جرينتش)،وكانت الرئاسة الأرجنتينية قد أعلنت أمس الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام وذلك على وفاة مارادونا.