شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يعترف: طردت ولادى الزملكاوية عشان مش هستحمل تحفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ضياء السيد نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن غيابات نهائى القرن بسبب كورونا موجعة لقطبى الكرة المصرية فى وقت قصير قبل المباراة، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "صعب جدا فريق يتلقى ضربة غياب 3 لاعبين قبل مباراة مهمة بـ48 ساعة، حقيقى صدمة كبيرة ، اللاعيبة ممكن تتعوض بالروح والجدعنة بس هناك فنيات بين كل لاعب وآخر وحتماً تكون مؤثرة وإلا مكنش اللاعب اللى هيظهر فى اللقاء بديل من البداية".

وعن المكان الذى سوف يشاهد فيه نهائى القرن قال ضياء السيد :"هتفرج فى البيت وطردت ولادى "على وأحمد" عشان زملكاوية قولتلهم أنا راجل البيت وأنا اللى بدفع النت والكهرباء ومش هقدر أدفع وكمان يتحفل عليا لو الأهلى خسر".

وطالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق بعدم الانسياق أو مُتابعة مواقع التواصل الاجتماعى "السويشيال ميديا" قبل لقاء الزمالك المقرر له التاسعة من مساء غد الجمعة، بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأكد مدير الكرة أن الأيام شهدت تداول أنباء قوية ومُثيرة ولا وجود لها على أرض الواقع كان - ومازال - هدفها التأثير سلباً على الفريق وإبعاده عن اللقاء الهام غداً وشدد مدير الكرة للجميع في الفريق على أنه لابد أن يكون الجميع جاهز ولديه الحماس والأصرار والثقة في الفوز غداً والتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي وإسعاد الجماهير.

على صعيد متصل ، توقع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، فوز المارد الأحمر بهدفين لهدف فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ، قائلاً في تصريحات تلفزيونية: "أتوقع فوز الأهلي بهدفين لهدف في حالة إحراز هداف مبكر لأي من الفريقين، بينما إذا تأخر تسجيل الأهداف سيكون الغلبة بهدف نظيف".

وأشار عصام الحضرى أنه لا يسأل عن الفريق الذي سيشجعه في المباراة لأنه فاز بالعديد من البطولات المحلية والقارية وتاريخي بالكامل فيه بالتالي لا يمكن أن أشجع غير النادى الأهلى، وأوضح عصام الحضري أن كلا الحارسين سواء محمد أبو جبل أو محمد الشناوي يقدمان مستويات متميزة للغاية في الموسم الحالي وأتوقع تألقهما بشكل كبير.