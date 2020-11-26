شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى القرن.. موسيمانى يطمئن على كهربا بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على الحالة البدنية والمعنوية لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال مران أمس الأربعاء، بعد غياب اللاعب عدة أيام عن التدريبات بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أن تتحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة الزمالك المُرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء غد الجمعة، بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث موسيماني مع كهربا خلال مران الأمس وأكد اللاعب أن حالته البدنية والمعنوية جيدة للغاية حيث كان يخوض تدريبات بدنية خلال فترة العزل المنزلي التى قضاها للتعافي من فيروس كورونا ، ويُعد كهربا أحد الحلول التى سيعتمد عليها موسيماني في نهائي القرن غداً بإعتباره لاعب صاحب حلول فردية وقدرات فنية عالية.

ويفقد الأهلي الثلاثي وليد سليمان وديانج وصالح جمعة في مباراة الغد لأصابته بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق بعدم الانسياق أو مُتابعة مواقع التواصل الاجتماعي قبل لقاء الزمالك ، وأكد مدير الكرة أن الأيام شهدت تداول أنباء قوية ومُثيرة ولا وجود لها على أرض الواقع كان ومازال هدفها التأثير سلباً على الفريق وإبعاده عن اللقاء الهام غداً وشدد مدير الكرة للجميع في الفريق على أنه لابد أن يكون الجميع جاهز ولديه الحماس والأصرار والثقة في الفوز غداً والتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي وإسعاد الجماهير.