شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس مازحا: الزملكاوية بنوا الهرم وهيكسبوا الأهلى فى نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الدكتور زاهى حواس عالم المصريات فكرة اعتبار نهائى القرن حرب بين الأهلى والزمالك، مؤكداً أن المصريين أشقاء رغم اختلاف ميولهم، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مبسوط جداً بصحوة مبادرة ضد التعصب، نحن مش فى حرب والمباراة ليست نهاية الكون، مصر فيها أهلى وزمالك فيها أشقاء لكن مفيهاش حروب".

وتابع زاهى حواس: "لما قولت الفراعنة أهلاوية بهزار الزملكاوية زعلوا وبقولهم دلوقتى الزملكاوية بنوا الهرم الأكبر ومتوقع يفوزوا على الأهلى بكرة، وسوف أهنئ أيمن يونس هاتفياً بعد المباراة بفوز ناديه عشان كلمنى الماتش اللى فات وقولت الأهلى هيكسب وخسر فلازم أقول كدا دلوقتى عشان نكسب بكرة".

وفى وقت سابق، قال الدكتور زاهى حواس عالم المصريات إن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يملك فكرا تدريبيا ومتعجرف ومغرور فشل فى التعامل مع اللاعبين، مؤكداً أنه فرح برحيله وتولى المتواضع موسيمانى المسئولية على حد وصفه، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف "مش بحب فايلر، معندوش فكر، فرحت برحيله عن الأهلى لم يكن يجيد توظيف اللاعبين والأهلى كان يفوز بالمباريات فى عهده مستنداً لاسمه فقط، فهو مدرب متعجرف ومغرور لايجيد التعامل مع لاعبيه".

ويضيف زاهى حواس: "ضيع على الأهلى الموهوب وليد أزارو وفشل فى التعامل النفسى مع صالح جمعة ، وسعدت كثيراً بتولى بيتسو موسيمانى مهمة تدريب الأهلى فهو مدرب متواضع تشعر بأن لديه قبول كبير، وأعتقد أنه سوف يعيد وليد أزارو للأهلى وسوف يعيد لنا جوهرة صالح جمعة".

وعن أفضل اللاعبين فى الأهلى قال زاهى حواس: "بعيداً عن محمد الشناوى، بيعجبنى عمرو السولية صاحب المستوى الثابت، وبعتير أحمد الشيخ أكثر لاعب اتظلم فى الاهلى ، بزعل أوى لما بيقولوا هيخرج إعارة ، الولد ده ممتاز بس مفيش مدرب قدر يوظفه صح ، بيلاعبوه دقائق بس مع أنه لاعب على أعلى مستوى ".

ويضيف زاهى حواس "بردو فى لاعيبة فى الاهلى معرفش ازاى جت ، مثلا جيرالدو لايليق بفانلة الاهلى ، وبادجى ده يلعب فى ساحة شعبية ، وبيعجبنى من خارج الاهلى مصطفى محمد مهاجم ممتاز يقدر يلعب فى أوربا بسهولة".