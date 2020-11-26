شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرعى يعلن قائمة منتخب السلة بالتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة السلة رجال عن قائمة الفراعنة النهائية التى يخوض بها منافسات تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا، التى تنطلق غدا الجمعة على صالة نادى الاتحاد السكندرى فى الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر ويختتم المنتخب استعداداته بخوض المران النهائي مساء اليوم.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 12 لاعبا كالتالي : أحمد عادل دولا ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، يوسف شوشة، أحمد حاتم ، عمر طارق ، مصطفى المكاوي "كيزو" ، علي أحمد ،رامي إبراهيم ، أنس أسامة ، إيهاب امين ، عمر عزب . كما انه تم توجيه الشكر لكلًا من إبراهيم حجازي وباسم الليثي، مع خروج هيثم كمال للإصابة وخضع لاعبي منتخب الفراعنة لمسحة لطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التصفيات الأفريقية أكدت سلبية جميع المساحات الي جانب الجهاز الفني وجاهزيتهم للمشاركة غدا ومن المقرر ان يخضع ايضا جميع اللاعبين للمسحة الأخيرة اليوم.

ويضم جهاز المنتخب المصرى كلًا من: أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري ، سامح صلاح إداري ، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازى مخطط أحمال . ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الاخضر.