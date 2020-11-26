شكرا لقرائتكم خبر عن كازادى كاسونجو يوقع للمصرى وينضم للتدريبات بعد الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الكونغولى كازادى كاسونجو مهاجم الوداد البيضاوى المغربى على عقود انتقاله لصفوف المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ليصبح لاعبا فى صفوف الفريق الساحلى بداية من الموسم المقبل، وكان اللاعب قد وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس ويقوم حاليا بإجراء الكشف الطبى وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والمسحات الطبية وفى حالة اجتيازه للكشوفات الطبية ينضم فورا لتدريبات الفريق ببورسعيد .

ويتمنى على ماهر المدير الفنى للمصرى أن يجد ضالته فى كاسونجو لسد الفراغ الذى تركه الفلسطينى محمود وادى الذى رحل لبيراميدز .

كان المهاجم الكونغولى قد انضم لصفوف الفريق المغربي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، من فريق شباب المحمدية فى صفقة قوبلت بانتقاد كبير من جماهير الوداد خاصة وأن اللاعب كان لايشارك مع فريقه السابق بالمباريات، ولكن نجح كازادى فى الظهور بشكل مميز مع الفريق الودادى.

وتألق المهاجم الكونغولى، مع فريق الوداد، مسجلا 10 أهداف، منهم هدفان فى دورى أبطال أفريقيا، وفرض تألق كازادي على مدرب منتخب الكونغو، توجيه الدعوة له، للمشاركة في المبارتين الإعداديتين أمام المنتخب الوطني المغربي والبوركيني.

جدير بالذكر أن الوداد المغربي، ودع بطولة دورى أبطال أفريقيا، على يد فريق الأهلى، فى نصف النهائي، بنتيجة 5 – 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.