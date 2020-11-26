شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يعلن استمرار مبادرة لا للتعصب بعد نهاية مباراة نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن نهائى القرن بين الأهلى والزمالك هو مرآة لتنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد مطلع العام الجديد، وقال أشرف صبحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم "نهائى القرن نراه مرآة لقدرة مصر على تنظيم الاحداث الكبرى وبالطبع بدايتها كأس العالم لكرة اليد مطلع العام الجديد".

ويضيف أشرف صبحى "نحارب الشائعات والفتن وحتى الأمس لاتزال تجد رواجاً، الفتن قائمة وتشعل نيران التعصب ورغم أنى لا أحب صدور البيانات كل شوية ولكن نضطر أحياناً أن نضع النقاط فوق الحروف وننهى الجدل فى الشارع الكروى ، لذا أوضحنا حقيقة دعوات المتطوعين وإقامة المباراة بدون جمهور رغم اننا كنا نفضل التواجد الجماهيرى فى هذا الحدث العريق".

وأكمل وزير الشباب والرياضة "كل واحد حر فى حب الاهلى أو الزمالك لكن لايضر بالآخر، والمسئول يجب أن يعى دوره ولا يحرك الجماهير للإضرار بالوطن، وأعتقد تمنى جمهور الأهلى والزمالك الشفاء للمصابين الستة بكورونا هو بداية نجاح مبادرة لا للتعصب التى لن تنتهى بنهاية مباراة القمة ولكنها مستمرة".

ويضيف أشرف صبحى "المسئول حتماً سوف يتغير ويأتى غيره لكن الأهم أن يكون يقدر المسئولية ويعى تأثير كلمته على المواطنين، كانت لدينا ندوة عن نبذ التعصب بجامعة القاهرة وتم تأجيلها بسبب سوء الطقس ولكن لن تنتهى حملة لا للتعصب بنهاية المباراة سوف تستمر لازلنا فى مرحلة التوعية والتنوير وسوف ننتقل للمرحلة التالية وهى العقاب في وقت لاحق حتى تأتى المبادرة ثمارها".

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.

الأهلي واجه الزمالك خلال 4 نسخ سابقة لدوري أبطال إفريقيا أعوام 2005، 2008، 2012 و2013، انتهت جميعها بتتويج المارد الأحمر بطلا للمسابقة الأعرق في القارة السمراء.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الإفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.

حقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلي في بطولات القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الإفريقي عام 1994.