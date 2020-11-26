شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطالب كهربا بالحفاظ على تركيزه فى نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق من العصبية أو عدم التركيز خلال مباراة الزمالك المُرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء غد الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وشهدت الساعات الماضية جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وكهربا أكد خلالها الأول للأخير أن مبارة الغد لا تحتمل أي عصبية وعليه أن يكون في قمة التركيز ولا يستجيب لمحاولات إخراجه عن شعوره في اللقاء وهو ما سيكون له تـأثير سلبي عليه في المباراة التى تحتاج تركيز جميع لاعبي الفريق من أجل الفوز وحصد اللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

فيما اطمأن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير لفني للأهلي على الحالة البدنية والمعنوية لكهربا خلال مران الأمس بعد غياب اللاعب عدة ايام عن التدريبات بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أن تتحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة الزمالك.

وتحدث موسيماني مع كهربا خلال مران الأمس وأكد اللاعب أن حالته البدنية والمعنوية جيدة للغاية حيث كان يخوض تدريبات بدنية خلال فترة العزل المنزلي التى مكث فيها للتعافي من فيروس كورونا.

ويُعد كهربا أحد الحلول التى سيعتمد عليها موسيماني في نهائي القرن غداً باعتباره لاعبا صاحب حلول فردية وقدرات فنية عالية.