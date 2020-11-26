شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حسن شحاتة للاعبى المنتخب: مش لاقى رجالة فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

حسن شحاتة المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى شن هجوما عنيفا على لاعبى المنتخب بين شوطى مباراة البرازيل فى كأس العالم للقارات 2009، بعدما ظهر لاعبو المنتخب بمستوى متواضع فى الشوط الأول.

ويحكى أحد لاعبى المنتخب السابقين مؤكدا أن حسن شحاتة عنف اللاعبين بين شوطى المباراة وقال لهم مش لاقى رجالة فى الملعب، وذلك بعدما كان رافضا دخول غرفة الملابس مع اللاعبين اعتراضا على النتيجة والأداء حيث كان المنتخب متأخرا 3 / 1، وقال حسن شحاتة للاعبين: اعملوا اللى تعملوه فى الشوط الثانى، بطريقة غاضبة اعتراضا منه على مستوى اللاعبين.