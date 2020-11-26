شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كرة السرعة بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، اليوم، بطولة كأس كرة السرعة خلال الفترة 26 - 28 نوفمبر الجارى بمشاركة ما يقرب من 250 إلى 300 لاعب من 16 هيئة.

وصرح السيد المستشار عمر حسين عباس رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى لكرة السرعة أن البطولة تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأن الاتحاد اتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحه للحفاظ علي صحة وسلامة اللاعبين.

وقدم رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على إقامة بطولة كرة السرعة بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات ، وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ البطولة.

وكانت المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات قد استضافت مرحلة التأهيل الأولى للناشئين الذي تم لمرحلة الـ9 سنوات بمشاركة ما يقرب من 200 لاعب ولاعبة.