شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الزمالك فى الدمام تستعد للقمة الأفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لجماهير الزمالك فى الدمام السعودية أثناء الاستعداد لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها غدا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأظهر الفيديو لمجموعة من جماهير الزمالك أثناء طباعتهم لافتات تشجيعية.

من ناحية أخرى تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع لاعبيه حول مباراة القمة المقرر لها غدا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وحذر البرتغالى لاعبى الزمالك من الحصول على كروت صفراء أو حمراء خلال سير المباراة، مؤكدا لهم ان حالة الطرد قد تؤثر معنويا وفنيا علي باقي أعضاء الفريق.

كما طالب باتشيكو لاعبيه بعد الانصياع وراء استفزازات لاعبي الأهلي في حالة حدوثها حتي لا يبتعد اللاعبين عن تركيزهم خلال أحداث المباراة.

ومنح باتشيكو المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لإسلام جابر لاعب وسط الفريق بعدما استقر البرتغالي على الدفع به في مباراة الغد أمام الأهلي في مركز الظهير الأيسر لغياب عبد الله جمعة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتحدث باتشيكو مع إسلام جابر حول عدم السرحان والتفاعل مع اللعب الهجومي فقط دون تأدية الواجب الدفاعي ، كما طلب باتشيكو من جابر مساندة الجناح الأيسر للزمالك احمد سيد زيزو في الواجبات الهجومية ولكن شدد عليه ان يكون الدور الدفاعي هو الأهم في مباراة الغد.

في سياق مختلف يخضع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبي في مران اليوم، للتأكد من إمكانية لحاقه بمباراة الغد أمام الأهلي في نهائي دورى أبطال أفريقيا والتي ستقام غدا في استاد القاهرة ، في ظل حاجة الفريق لتواجده في قائمة المباراة علي اقل تقدير في ظل عدم وجود ظهير ايمن في الزمالك بخلاف حازم إمام واحمد عيد، ويعاني حازم إمام من شد في العضلة الامامية، بخلاف شفاءه مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.