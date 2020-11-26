شكرا لقرائتكم خبر عن غلق أبواب ستاد القاهرة فى الثامنة مساء غد الجمعة قبل انطلاق مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح الجهات المعنية استاد القاهرة في الخامسة مساءً على أن يتم غلقه في الثامنة مساء غد الجمعة، قبل لقاء القمة المرتقب بين الأهلى والزمالك فى النهائى الأفريقى، الذى ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بالقارة السمراء وفى الوطن العربى، حيث أنهت أجهزة الأمن كافة الاستعدادات الأمنية لتأمين المباراة التي تقام بدون جمهور، ويقتصر الحضور على أعضاء مجلسي إدارة الأهلي والزمالك وبعض الرموز الرياضية.

وتنتشر القوات بمحيط ستاد القاهرة، منذ الخامسة مساءً لتأمين توافد الحضور من مجلس إدارة الفريقين، حيث يتم تأمين دخول أتوبيسي الفريقين قبل انطلاق المباراة، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وتأمين مقر اقامته وتحركاته من الفندق للاستاد والعكس بشكل جيد.

وتشدد الأجهزة الأمنية من إجراءات بشكل حاسم وصارم بمحيط الاستاد، لمنع دخول أية مخالفات مع الحضور مع مجلس الإدارة، خاصة الالعاب النارية والليزر واللافتات المسيئة، وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على اليوم الرياضي المصري الخالص.

ويساعد رجال الأمن الحضور في الوصول لأماكن جلوسهم قبل انطلاق المباراة بوقت كافي، حيث يغلق بعدها أبواب الاستاد ويمنع دخول أي أحد، لحين الانتهاء من المباراة.

وتستمر عملية التأمين لما بعد المباراة، حيث يتم تأمين مراحل التكريم وتسليم الكأس للفريق الفائز، وتسليم باقي الجوائز وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الالتزام الحرفي بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة جائحة كورونا، والحفاظ على صحة الحضور وضمان عدم تعرضهم لأية مخاطر.

وتؤمن "الافريقية للأمن والحراسة"ستاد القاهرة بشكل متحضر، من خلال انتشار رجالها في كافة أرجاء الاستاد قبل المباراة بساعات كافية، مع التواجد بمحيط الأبواب التي يدخل منها الضيوف، وسط توقعات بنجاحها في التأمين لسابقة نجاحها في تأمين بطولة الأمم الافريقية التي أقيمت بالقاهرة ونفس البطولة لتحت سن 23 سنة، على أمل أن تتضافر جميع الجهود ليكون المشهد النهائي مشرفاً لمصر.