شكرا لقرائتكم خبر عن نبذ التعصب على الطريقة الروسية.. مصرى بموسكو يشجع الأهلى والزمالك قبل لقاء القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء القرن الأفريقي، نهائى دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الأهلى والزمالك، حيث يستعد المصريون لتتويج أحد فرقهم المفضلة بالأميرة الأفريقية بعد غياب عدة سنوات، حيث انتشرت في الساعات الأخيرة، العديد من المبادرات لنبذ التعصب بين جماهير الفريقين، والتي وصلت إلى روسيا، حيث وجه مصري مقيم في روسيا يدعى حسام عبد الصادق، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية لنبذ التعصب قبل اللقاء المرتقب.

حسام، نشر عبر حسابه على فيس بوك، فيديو مع مجموعة من أصدقائه وصديقاته الروس، يتحدثون باللغة العربية ويشجعون الأهلى والزمالك، بهتافات الفريقين.



حسام مع صديقة أخرى



حسام مع صديقين من روسيا

وعلق حسام في بداية الفيديو: "دي رسالة من هنا من موسكو لنبذ التعصب.. أنا أهلاوى وبحب النادى الأهلى، ونفسى الأهلى ياخد البطولة، بس برضه الزمالك لو كسب البطولة مش هبقى زعلان علشان هما بيمثلوا مصر .. أفريقيا يا أهلى .. أفريقيا يا زمالك".



حسام وإحدى صديقاته الروسيات



من أمام إحدى الأماكن السياحية فى روسيا

وتضمن الفيديو، مجموعة من المقاطع المتفرقة، لأماكن مختلفة في روسيا وموسكو، تجمع حسام وأصدقائه وصديقاته الروسيين.