شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لإسلام جابر قبل مواجهة الأهلى فى القمة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لإسلام جابر لاعب وسط الفريق، بعدما استقر البرتغالى على الدفع به فى مباراة الغد أمام الأهلي في مركز الظهير الأيسر لغياب عبد الله جمعة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتحدث باتشيكو مع إسلام جابر حول عدم السرحان والتفاعل مع اللعب الهجومي فقط دون تأدية الواجب الدفاعى، كما طلب باتشيكو من جابر مساندة الجناح الأيسر للزمالك أحمد سيد زيزو فى الواجبات الهجومية لكن شدد عليه أن يكون الدور الدفاعى هو الأهم فى مباراة الغد.

من ناحة أخرى يخضع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبى فى مران اليوم، للتأكد من إمكانية لحاقه بمباراة الغد أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام غدا فى استاد القاهرة، فى ظل حاجة الفريق لتواجده في قائمة المباراة على أقل تقدير فى ظل عدم وجود ظهير أيمن فى الزمالك بخلاف حازم إمام واحمد عيد، ويعاني حازم إمام من شد في العضلة الأمامية، بخلاف شفائه مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.

في سياق مختلف يضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك آمالا كبيرة على 3 لاعبين داخل الفريق لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا حيث وضع البرتغالي خطة مواجهة الأهلى معتمدا على الثلاثي وهم محمد أبو جبل في حراسة المرمى والتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط والمغربي اشرف بن شرقي جناح مهاجم الفريق.

محمد أبو جبل الذي نجح في جميع الاختبارات التي خاضها مع الفريق في بطولتي الدورى ودورى ابطال افريقيا وكذلك نجاحه في قيادة الفريق لحصد بطولتي السوبر المحلي امام الأهلي والسوبر الافريقي امام الترجى التونسي ليصبح أحد القوى الرئيسية للفريق وأسلحته المهمة في معركة الجمعة.

ومنح باتشيكو تعليمات لأبو جبل بضرورة منح تعليمات للمدافعين والحديث معهم طوال فترات المباراة لضمان عدم سرحان أحد لاعبي الدفاع، كما طالبه بالهدوء والسيطرة عىي زملائه في حالات التوتر او الضغوط وفقا لسير المباراة.