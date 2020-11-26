ضربة محتملة لموسيماني.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة قبل نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال محمد فاروق نجم الأهلي الأسبق، إن الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني مٌطالب برفع أي ضغوط من على اللاعبين قبل لقاء النهائي الأفريقي أمام الزمالك، وفي نفس الوقت التشديد على أهمية تنفيذ تعليماته بدقة شديدة داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف فاروق في تصريحات لـ"الخليج 365" الأهلي يلعب كرة جماعية بشكل أفضل مع موسيماني لكن في نفس الوقت الزمالك خصم قوي ولديه بدائل مميزة أيضًا بخلاف نجومه الأساسيين كما أن فوزه في آخر مباراة سيمنحه دفعة قوية جدًا في لقاء الجمعة المقبل".

وواصل تصريحاته :"المباراة صعب ولا يمكن التكهن بنتيجتها الآن، وعلى لاعبو الأهلي أن يستغلوا عدم الحضور الجماهيري وما يسببه من ضغوط عليهم في التألق والتتويج باللقب، والفريقين بشكل عام "كتاب مفتوح" سواء لموسيماني أو باتشيكو".

وأشار :"أرى أن الأهلي سيلعب مباراة النهائي بنفس تشكيلة مباراتي الوداد، ولدي معلومات تقول إن محمد هاني غير جاهز بنسبة 100% حتي الآن، وبالتالي يجب توظيف رامي ربيعة في الجبهة اليمني أو حسين الشحات خاصة وأن بدائل الفريق الأحمر ليست بنفس قوة الزمالك".

ويعاني الأهلي على صعيد الغيابات بعد إصابة الثلاثي أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وختم حديثه بالإشارة إلى أن مباراة النهائي الأفريقي ستكتب التاريخ للفريق الفائز باللقب، وأن على نجوم النادي الأهلي استغلال هذا الأمر في السعي بقوة للوقوف مجددًا علي منصات التتويج الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء غدٍ الجمعة ضمن نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة (2020).