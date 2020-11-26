ابن أخيه يكشف.. ماذا قال مارادونا قبل وفاته بساعات قليلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
كشف ابن أخو دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الكلمات الأخيرة للاعب نابولي السابق قبل وفاته بساعات قليلة.
وتوفي مارادونا مساء أمس الأربعاء بعد إصابته بنوبة قلبية، بعد أيام قليلة من إجراء عملية جراحية بسبب إصابته بنزيف في المخ.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ابن أخو مارادونا أكد أن الأسطورة الأرجنتينية أخبره قبل وفاته أنه لا يشعر بخير وأن حالته سيئة.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن مارادونا تناول الإفطار صباح أمس الأربعاء، لكنه بدا شاحبًا واشتكى من شعوره بالبرد.
ونقلت "ديلي ميل" ما قاله مارادونا لابن أخيه قبل عودته للفراش في قصره المتواجد في بوينس آيرس، حيث أكد له أن حالته سيئة.
وأضافت الصحيفة أنه قبل الظهر، اكتشفت الممرضة الخاصة باللاعب الأرجنتيني المعتزل تأخر حالته وسارعت بطلب المساعدة لكنه توفي قبل وصول سيارة الإسعاف.
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