الشرقية يتعادل وديًا أمام سمنود

حقق نادى الشرقية تعادلًا سلبيًا مع سمنود فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سمنود بالغربية، استعدادًا لانطلاقة بطولة دورى الدرجة الثالثة.
شهدت المباراة مشاركة اللاعبين الجدد مع بعض الناشئين للاطمئنان علىمدى جاهزيتهم وإعداد قوام أساسى للفريق لخوض مباريات الدورى.
أعرب مصطفى زكى، المدير الفنى للفريق، عن سعادتة، حيث إن المباراة جاءت مفيدة للفريق، للوقوف على مستوىاللاعبين، سواء القدامى، أو الجدد، إضافة إلى الناشئين الذين تم تصعيدهم إلى الفريق الأول، والوقوف على نقاط القوة والضعف، ووضع برنامج إعداد جيد، من أجل الجاهزية لخوض مباريات الدورى.
من المقرر أن يخوض الفريق بعض المباريات الودية الفترة المقبلة من أجل الدخول فى أجواء المباريات.
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