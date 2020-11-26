شاهد.. والدة ميدو جابر تستغيث بالمسئولين بعد اختطاف نجلها

استغاثت والدة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالمسئولين ورئيس الجمهورية بعد اختطاف نجلها مساء أمس الأربعاء.

وكان معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أعلن عن اختفاء ميدو

جابر، من معسكر الفريق المقام في أحد فنادق التجمع الخامس.

قال المشرف العام على الكرة: "ميدو جابر غير موجود في فندق الإقامة، وتفاجأنا بذلك بعدما دخلنا غرفة

الملابس، لقد تعرض لعملية خطف". وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً ولم يظهر حتى الآن".

وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، لأن اختفاءه يثير دهشتنا".