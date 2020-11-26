شكرا لقرائتكم تعرف على أحدث صفقات سموحة فى الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن وجود صفقة تبادلية مرتقبة للفريق السكندرى خلال الميركاتو الجارى مع أحد الأندية الكبرى، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك"صفقة تبادلية بين سموحة وناديعريق تربطنا به علاقات طيبةً قد تتم يوم السبت القادم".



فرج عامر

وتعاقد سموحه مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر، ونجح فى تجديد استعارة محمد عبدالمنعم من الأهلى لمدة موسم واحد فقط.

واستقر أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، على مواجهة كل من بيراميدز يوم 29 نوفمبر الجارى، وإنبى فى الثانى من ديسمبر المقبل وديا، على أن يختتم بهما سلسلة مبارياته استعدادا لمباراته الأولى بالدورى أمام غزل المحلة يوم 11 ديسمبر.

ويهدف أحمد سامى من تلك المباراتين الوقوف على التشكيلة المثلى التى سيخوض بها غمار الدورى، لذا فإنه تعمد أن تكون آخر مباراتين على أعلى مستوى ومع فريقين من أقوى الفرق بالمسابقة، حتى يرى جميع اللاعبين وأن تكون خارج الإسكندرية.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى على فتريتن صباحية ومسائية من أجل رفع معدل اللياقة الفينة والبدنية للاعبين، خصوصا الصفقات الجديدة، وذلك بعدما أغيت مواجهة الإنتاج الحربى الودية بسبب الطقس السئ الذى ضرب الأسكندرية فى الأيام الماضية.

ويسبق التدريب محاضرة فينة من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال التدريبات الماضية من الصفقات الجديدة التى تعاقد معاها خلال الميركاتو الصيفى الحالى.